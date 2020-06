700タイトル超・38万円相当のゲームバンドルがわずか500円台から購入可能に

インディーズゲーム販売プラットフォームのitch.ioが、人種差別撤廃を訴えるチャリティ活動の一環として、700タイトル超・3468ドル(約38万円)相当のゲームバンドルをわずか5ドル(約550円)から販売しています。



白人警官が黒人男性のジョージ・フロイド氏に暴行を加え殺害した事件を発端に、全世界で黒人に対する人種差別撤廃を訴えるブラック・ライヴズ・マター(BLM)運動が盛んになっています。



ゲーム業界にもBLM運動は波及しており、ストリートファイターのコミュニティで黒人への人種差別撤廃を訴えるチャリティ大会が開催され150万円超の寄付金が集まったり、あつまれ どうぶつの森のコミュニティで政治的発言を禁止したところユーザー離れが起きたりしています。また、GTAシリーズやレッド・デッドシリーズのロックスターはジョージ・フロイド氏追悼のためにゲームサーバーを一時的にシャットダウンしており、ポケモンGOの開発元であるNianticは、人種差別撤廃に向けた独自の方針を明らかに。さらに、マインクラフトの開発元は6月19日の収益を人種差別撤廃キャンペーンに寄付すると発表しています。



インディーズゲームストアのItch.ioもBLM運動の支持を表明しています。Itch.ioは「我々は黒人に対する人種的不正・不平等、そして警察による残虐行為の時代に生きています。皆さんができる限りの形で立ち上がることを願っています。我々はプラットフォーム全体に属するクリエイターと提携し、影響を受ける人々と直接協力している組織をサポートします」と記し、742本のゲームタイトルがセットになった総額3468ドル(約38万円)相当のゲームバンドルをわずか5ドルから販売しています。ゲームバンドルを通した寄付を募っている形であるため、5ドル以上ならどんな金額で購入してもOK。



売上はニューヨークを拠点とする公民権組織のNAACP Legal Defense and Educational Fundおよび、70以上の保釈基金・共済基金・活動団体に寄付金を分割するActBlueに50対50の割合で平等に寄付されることとなります。





通常、itch.ioで購入したゲームタイトルのうち、Steamに対応したタイトルは「Steamキー」と呼ばれる製品コードを入手することができます。ただし、寄付で入手したゲームタイトルについてはこのSteamキーが提供されず、itch.io上から直接ダウンロードすることでのみ入手可能となります。



BLM運動に寄付するためのゲームバンドルの販売はスタートしており、記事作成時点ですでに13万1190人から156万2373.09ドル(約1億7000万円)の寄付金が集まっています。なお、寄付金の平均は11.9ドル(約1300円)で、最高額は5000ドル(約55万円)です。





ゲームバンドルに収録されているのはitch.ioでゲームを販売する大小さまざまなインディーズ開発者から提供されたタイトルで、560を超えるクリエイターおよびチームから集められたもので、タイトルも小規模なプロジェクトから個人的な作品まで多岐にわたります。



itch.ioの運営者であるleaf氏によると、ゲームバンドルを通じた寄付はスタートからわずか6時間で23万4000ドル(約2600万円)を集めており、さらに新規タイトルが185作品も追加される予定となっています。



