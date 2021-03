AWSがAmazon Managed Blockchainでイーサリアムに正式対応

AWSは、Ethereum on Amazon Managed Blockchainにより、以下の5点のメリットを活用することができるとしています。 ・安全なネットワークの構築 ・イーサリアムAPIを介した安全なネットワークアクセス ・保存および転送時のデータの暗号化 ・イーサリアムのブロックチェーンへの高速かつ信頼性が高い同期 ・耐久性と柔軟性を兼ね備えた台帳データのストレージの利用 イーサリアムAPIを提供している Infura のプロダクト責任者であるMike Godsey氏は、「AWSのような大手がイーサリアムに本腰を入れて取り組むのは、イーサリアムの価値を示すシグナルです。Amazon Managed Blockchainがイーサリアムに対応することにより、開発者の裾野が広がって、エコシステム全体にとっても素晴らしい影響がもたらされるでしょう」とコメントしました。 AWSのEthereum on Amazon Managed Blockchainは、米国東部(バージニア北部)、アジアパシフィック(シンガポール・東京・ソウル)、欧州(アイルランド・ロンドン)の各リージョンでスタートしています。

2021年03月05日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

