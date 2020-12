AWSがモニタリングツール「Prometheus」のマネージドサービス「Amazon Managed Service for Prometheus(AMP)」を発表

記事作成時点ではAMPそのものにメトリクスの収集機能はないので、AMPの性質は完全なPrometheusのマネージドサービスというより「Prometheusのリモートストレージ」に近いと感じました。AMPの利用形態としては、スクレイピング専用のPrometheusを監視対象のノードで動作させ、AMPにメトリクスを転送するといったアプローチが考えられそうです。なお、AMPの利用にかかる費用は以下となっています。 ・最初の20億サンプル:0.002ドル(0.21円)/サンプル ・次の500億サンプル:0.0015ドル(0.16円)/サンプル ・520億サンプル以上:0.001ドル(0.10円)/サンプル ・メトリクスストレージ:0.03ドル(0.31円)/GB ・クエリ処理にかかる分数(QPM):0.142ドル(14.71円)/QPM AMPを利用し始めて最初の90日間は、以下の条件を満たせばAMPを無料で利用することができます。 ・サンプル数:4000万サンプル以内 ・クエリ処理時間の総数:60分以内 ・メトリクスのデータサイズ:10GB また、AMPの発表と同時に、Prometheusのメトリクス可視化によく利用される「 Grafana 」のAWSマネージドサービス「 Amazon Managed Service for Grafana 」も発表されており、AMPと連携して利用することができます。 Amazon Managed Service for Grafana (プレビュー) のご紹介 | Amazon Web Services ブログ https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/announcing-amazon-managed-grafana-service-in-preview/

Amazonのクラウドサービス・AWSより、モニタリングツールの Prometheus をサービスとして提供する「 Amazon Managed Service for Prometheus(AMP) 」が発表されました。AMPを利用することで、ユーザーは冗長性やセキュリティといったインフラ管理をAWSに任せ、Prometheusによるシステム監視のみに集中することができます。 プレビュー開始 – Amazon Managed Service for Prometheus (AMP) | Amazon Web Services ブログ https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/join-the-preview-amazon-managed-service-for-prometheus-amp/

2020年12月20日 12時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1n_yi

