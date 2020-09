Cloudflareが「ステートフルなサーバーレス」を実現する「Durable Objects」を発表

Cloudflareが提供するサーバーレスコンピューティングサービスの「Cloudflare Workers」が、同サービス上で実行するコードの状態を保持し、ステートフルなサービスを実現できる新機能「 Durable Objects 」を発表しました。Durable Objectsを利用することで、サーバーレスコンピューティングでは実現が難しかったデータの一貫性を確保できるほか、複数クライアント間のリアルタイム処理を実現することができます。 Workers Durable Objects Beta: A New Approach to Stateful Serverless https://blog.cloudflare.com/introducing-workers-durable-objects/ Cloudflare Workersは、は、ウェブサイトを世界各地のDNSサーバーにキャッシュしてクライアントへの通信を最適化する コンテンツデリバリネットワーク(CDN) のエッジ(Worker)上で、JavaScriptなどのコードを実行できるサービス。利用者がサーバーを用意せずともコードを実行できる サーバーレス 構造のサービスです。

2020年09月30日 08時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1n_yi

