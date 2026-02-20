2026年02月20日 21時52分 ソフトウェア

Discordの代わりとして注目されるMatrixのビデオ通話・画面共有機能「MatrixRTC」はロールバック処理と同期機能があるのでマルチプレイヤーゲームの開発も可能



インスタントメッセンジャー・ElementのVoIPチームが、Elementが利用している分散型プロトコル・Matrixのビデオ通話・画面共有機能「MatrixRTC」についての最新情報をオープンソースソフトウェアのイベント・FOSDEM 2026で発表しました。



Exploring MatrixRTC: Real time communication in rooms

https://element.io/blog/exploring-matrixrtc-real-time-communication-in-rooms/



FOSDEM 2026 - MatrixRTC x Godot, a Battle Royale (Remix) - YouTube





ElementのVoIP機能・Element Call開発チームは、大規模で安全なVoIPソリューションをMatrixに組み込むための基盤構築を目指して「MatrixRTC」に取り組んでいます。





Matrixはこれまで永続的で非同期のメッセージングに焦点を当ててきましたが、リアルタイム通信になると低遅延や柔軟な接続性、非永続性が求められます。一方で分散化や連携、セキュリティといったMatrixの中核原則も維持しなければなりません。



従来のMatrixクライアントは1対1のピアツーピアWebRTC通話のみをサポートしており、Matrixルームは主に通話指向の制御や一時的な状態をルーム履歴で永続化するために使用されてきました。しかし、通話規模や単純な音声や映像を超えた利用事例の拡大に伴い、プロトコルそのものにリアルタイム通信を正式にサポートして1対1通話を超えた多様な利用事例に対応する弾力性が必要であることがわかったとのこと。



MatrixRTCは、分散化とスケーラブルで低遅延かつエンドツーエンド暗号化されたデータ通信を行うという実用的要求を満たしつつ、リアルタイムアプリケーションをMatrixにネイティブに組み込む試みだとのこと。



MatrixRTXには「スロット」の概念が導入され、ルーム管理者がルームにリアルタイム通信機能を追加できます。「スロット」は音声通話・ビデオ通話・3D世界・マルチプレイヤーゲームなどあらゆるものに対応可能で、参加者がやり取りするデータの種類を指定するアプリケーションと識別子を組み合わせることにより、同一ルーム内で複数の並列セッションが可能になります。



まずはVoIP用メソッドの「m.call」が仕様に追加され、基本的な音声通話・ビデオ通話がカバーされます。サードパーティー製アプリも完全にサポートされるので、開発者は仮想シミュレーションや複数人参加ゲームなどを構築可能だとのこと。



「スロット」は状態イベントを介して管理され、永続性・権限・ルーム管理者によるモデレーションが保証されます。参加者がスロットに参加する場合、メンバーシップイベントを送信して接続し、選択したWebRTC SFU経由でメディアを公開します。サポートされているのはLiveKit SFUで、FullMesh WebRTCやWebSockerも検討対象となっています。



ライブデモとして「FlappyBird」風のゲーム「Godot-MatrixRTC-FlappyRoyal」とマルチプレイヤーレースゲーム「Godot-MatrixRTC-Keyboard-Kart」が公開されています。Godot-MatrixRTC-FlappyRoyalをプレイするアニメーションGIFはこんな感じ。





なお、MatrixRTC SDKはJavaScriptで提供されていますが、ウィジェットアーキテクチャにより低レベルMatrix処理を他のSDKで実現可能だとのことです。

