Telegramのライブ配信の視聴者数上限が無限に、メッセージ転送のカスタマイズ機能やチャンネル移動の改善も



プライバシーに特化したメッセージアプリのTelegramが、新たなアップデートのversion 8.0で「ライブ配信機能における視聴者数上限の撤廃」「メッセージを転送する時のカスタマイズ機能の追加」「チャンネルから別の未読チャンネルへ移動する方法の改善」といった変更を加えることを発表しました。より多くのユーザーにライブ配信ができるようになることで、Telegramが単なるメッセージアプリを超え、よりソーシャルメディアネットワークに近づくとみられています。







Telegramは送受信するメッセージを暗号化することでプライバシーを担保し、一定の時間がたつとプライベートチャットのメッセージやファイルを消す機能もあるため、やり取りの証拠を残したくない犯罪者が使うケースが多いことでも知られています。その一方で、海外メディアのThe Vergeが「Telegramは本格的な本格的なメッセージアプリのようになりつつあります」と指摘するように、近年のアップデートによってソーシャルメディア的な機能も充実しているとのこと。



Telegramは2021年8月31日に最新アップデートのversion 8.0を発表し、以下のような改善や機能の追加を行ったことを報告しています。



◆ライブ配信の視聴者数上限の撤廃

Telegram上のコミュニティである「チャンネル」でライブ配信を行ったりグループ内でビデオチャットをしたりする場合、これまでは視聴者数の上限が1000人となっていましたが、version 8.0ではこの上限が撤廃されて無制限になるとのことです。なお、Telegramのライブ配信では、管理者に許可されたユーザーが音声で参加することも可能となっています。





◆メッセージ転送のオプション

version 8.0では、送られてきたメッセージや画像を別のユーザーに転送する際のオプションが追加されています。他のユーザーが送信したメッセージを転送したい場合……





転送前にメッセージのキャプションを外したり、送信元の名前を隠したりすることが可能になっています。





◆チャンネルの移動

チャンネルを複数登録している場合、あるチャンネルの最新投稿を最後まで読むと、未読の投稿がある別のチャンネルが画面下部に表示されるようになりました。





これにより、そのままスムーズに別のチャンネルへ移動することができます。いちいちチャットリストの画面に戻らなくてもチャンネルの投稿をチェックできるため、時間短縮や効率化につながります。





◆ステッカーの改善

Telegramでは「ステッカー」と呼ばれる画像をLINEのスタンプのように使うことができます。新たに、ステッカーパネルの上部に「Trending Stickers(トレンドのステッカー)」というパネルが表示され、人気のあるステッカーをチェックできるようになりました。





また、Android版アプリではステッカーのサムネイルが大きくなったほか……





「入力中」「ボイスメッセージの録音中」などと同様に、ステッカーを探している時には「choosing a sticker(ステッカーの選択中)」と表示されるようになりました。これにより、しばらく返信がない場合でも、相手は適切なステッカーを探している最中であることがわかります。





◆チャンネルの未読コメント通知

多くのチャンネルでは、管理者の投稿に対してメンバーがコメントを付けることが可能となっています。新たなアップデートにより、チャンネルのコメント欄を開いた際、未読コメントの数を通知するようになりました。





また、アップデートに伴って新たな「動く絵文字」も追加されたそうです。