2022年05月13日 08時00分 ネットサービス

YouTubeで「ファンがメンバーシップ加入権をプレゼントして布教できる機能」のベータ版が開始



YouTubeでは好きなチャンネルのメンバーシップを定期購読することにより、メンバー限定の配信や動画を視聴できたり、コメントの横にメンバー限定のバッジが付いたり、専用の絵文字を使えるようになったりします。新たに、YouTubeチャンネルのファンがメンバーシップの「1カ月間限定の加入権」を未加入者にプレゼントし、好きなチャンネルを布教することができる「メンバーシップ ギフト」機能のベータ版が開始されることとなりました。



Testing Memberships Gifting on YouTube! - YouTube Community

https://support.google.com/youtube/thread/163130117



YouTube’s memberships gifting feature launches Wednesday, but in beta to start - The Verge

https://www.theverge.com/2022/5/10/23066080/youtube-memberships-gifting-beta-twitch-subscriptions



メンバーシップ ギフト機能は、すでに特定のYouTubeチャンネルのメンバーシップに加入しているユーザーが、他のメンバーシップ未加入ユーザーに対して「1カ月間のメンバーシップ加入権」をプレゼントできるという機能です。すでにTwitchには「サブスクギフト」という同様の機能が存在しており、YouTubeはTwitchの機能を自分たちのプラットフォームにも取り入れたという形です。



他のユーザーにメンバーシップ加入権をプレゼントするには、メンバーシップ ギフト機能が有効になっているチャンネルのライブ配信またはプレミア公開の最中にメンバーシップ ギフトを購入します。ギフトは5個・10個・20個から選択可能で、購入が完了すると同じ配信を見ているメンバーシップ未加入者にランダムでギフトが配布されます。



ギフトを受け取ったユーザーのチャット欄には通知が表示され、ギフトの受け取りを承認するとメンバーシップ特典を1カ月間利用できるようになります。なお、クリエイターには通常のメンバーシップと同様の収益が支払われ、ギフトを受け取ったユーザーが換金したり払い戻したりすることはできません。





YouTubeは2022年2月にメンバーシップ ギフト機能のアルファ版をごく一部のチャンネルに実装し、テストを続けてきました。



新機能 メンバーシップ ギフトα版✨



ライブ配信とメンバーシップをご利用のクリエイター向けで、既存のチャンネルメンバーが他の視聴者にメンバーシップの権利を贈れる機能です????

※現在はごく一部のチャンネルでテスト中の機能になります。



詳細????https://t.co/sL8ndDhdgL — YouTube クリエイター (@ytcreatorsjapan)



そして5月11日から、メンバーシップ ギフトのベータ版が一部のチャンネルで利用可能となりました。YouTubeは今後数カ月でさらに多くのクリエイターにメンバーシップ ギフト機能を拡大するとしており、興味のあるクリエイターはリクエストフォームから申請することも可能です。なお、ベータ版ではデスクトップ版YouTubeを利用するユーザーのみがギフトを購入できるとのことで、YouTubeはモバイル版でもギフトを購入できるように取り組んでいると述べました。