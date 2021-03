政治家がブロードバンドの定義を「上り下り100Mbps以上」と既存の4倍にするよう連邦通信委員会に求める

アメリカにおける放送通信事業の規制・監督を行う 連邦通信委員会 (FCC)に対して、「 ブロードバンド の定義を4倍に跳ね上げるべき」という意見書が政治家グループにより提出されました。 Senators call on FCC to quadruple base high-speed internet speeds - The Verge https://www.theverge.com/2021/3/4/22312065/fcc-highspeed-broadband-service-ajit-pai-bennet-angus-king-rob-portman アメリカにおけるブロードバンドの定義は2015年から、上り3Mbps、下り25Mbpsとされています。しかし、新型コロナウイルスのパンデミックに伴い多くの人々が自宅からリモートワークを行うようになったため、ブロードバンドに対する需要は高まるばかりです。 そんな状況で、アメリカの上院議員グループがFCCを含む複数の政府機関に対してブロードバンドの定義を4倍に高速化すべきと訴える 意見書 を提出しました。上院議員グループはブロードバンドの定義を「上りと下りの両方が100Mbps以上」とすべきと主張しています。

・関連記事

先進国のネット速度事情2020年版、アメリカはこの1年でインターネットの速度が2倍に - GIGAZINE



ネットの速度や遅延をサクッと&詳細に計測できるスピードテストサイトがCloudflareから登場 - GIGAZINE



世界のモバイル&固定インターネットの通信速度などをまとめたレポート「The World’s Internet in 2018」 - GIGAZINE



世界のインターネット平均速度は6.1Mbps・最大速度の平均は36.0Mbpsで日本は世界第9位 - GIGAZINE



無料で自分のインターネット接続速度を簡単に測定できる「Fast.com」 - GIGAZINE



100万円以上を支払って「ネット回線が遅すぎる」と新聞広告で訴えたおじいさんの家に光ファイバーが引かれる - GIGAZINE



2021年03月05日 13時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.