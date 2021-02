クリエイター向けのパトロンサービスを悪用して活動実績ゼロなのに収益を得る方法とは？

投資やプログラミングなどに関する事柄を記したブログ・ Lucas03 の中で、「YouTuberが動画に貼り付けたパトロンサービス・ Patreon のリンク」を悪用し、実際には何の活動もしていないのに収益を得る方法が解説されています。 How I exploited existing youtube videos with a fake Patreon profile | Lucas03 https://www.lucas03.com/how-i-exploited-existing-youtube-videos-with-a-fake-patreon-profile/ 普段から投資関連のYouTubeムービーをよく見るという筆者は、2017年に「 DrUnlimited 」というチャンネルが投稿した あるムービー の概要欄に、Patreonへのリンクが貼られていることに気がつきました。リンクが無効になっており、最近のムービーにはリンクが貼られていないことから、筆者は「DrUnlimitedは一度Patreonを試してみたものの、すぐにあきらめたのだろう」と考えました。

2021年02月17日 07時00分00秒 in メモ, ネットサービス, Posted by log1h_ik

