「プログラムの修正を送るとTシャツがもらえる」キャンペーンが開発者に迷惑がられる理由とは？

ドイツで10月ごろに行われる世界最大規模の祭りであるオクトーバーフェストにちなんで、DigitalOceanが毎年10月に開催している「Hacktoberfest」は、GitHubの公開リポジトリにプルリクエストを4つ送ると先着5万人にTシャツが贈られるキャンペーンです。そんなHacktoberfestについて、GoogleのエンジニアであるDomenic Denicola氏が「オープンソースコミュニティに対する企業主導のDDoS攻撃だ」と指摘しています。



DigitalOcean's Hacktoberfest is Hurting Open Source

https://blog.domenic.me/hacktoberfest/



Hacktoberfest presented by DigitalOcean

https://hacktoberfest.digitalocean.com/





2020年のHacktoberfestが始まってから、Denicola氏のGitHubプロジェクトに多くのスパムプルリクエストが届いているとのこと。こうしたTシャツ欲しさによるスパムリクエストが大量に届くため、Denicola氏はひとつひとつのプルリクエストを確認し、スパムの場合はスパムのタグ付けを行い、GitHubに報告するという作業に時間を費やしていると語っています。





スパムにあたるプルリクエストの例がこれ。「Improved Docs」と題するこのプルリクエストは、ドキュメントに「### Great Work」と追記しているだけのものです。Hacktoberfestの開催元であるDigitalOceanもこの問題を認識しているそうですが、HacktoberfestのFAQには「スパムプルリクエストを見つけた場合は、スパムタグを付けてリクエストを閉じてください」と記載されており、リポジトリの管理者にスパムへの対処を一任している状況です。





Denicola氏の「ああ、10月が始まった」というツイートには、「「楽しんでいないようで残念です。HacktoberfestでTシャツを獲得をさせないためにタグ付けするか、なんならリポジトリをHacktoberfestから除外するのも手です」というリプライなど、同情の声が多数寄せられています。



???? Sorry to see you're not having a good time. Please do label any spammy PRs as invalid so that they don't count toward folks winning Hacktoberfest. If you want, we can also exclude the repository from Hacktoberfest completely, so that no PRs submitted there will count.