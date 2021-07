2021年07月26日 12時10分 セキュリティ

「無料でのドメイン提供」をうたうレジストラが詐欺だったと判明、その手口とは?



インターネット上にあるコンピューターを識別して管理するための名前がドメインです。ウェブサイトを開設する際にはこのドメインを取得することが非常に重要ですが、一般的にドメインは無料ではなく、有償で提供されています。そんなドメインを無料で提供するとうたうサービスが実は詐欺だったという報告が上がっています。



HackermonDev - Freenom, the free domains website, is a scam.

https://daniel.is-a.dev/blog/freenom-the-free-domains-website-is-a-scam-3



Freenom, the free domains website, is a scam | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=27951785



問題となったドメインレジストラは「Freenom」です。通常、ドメイン名は安い物で数円、高い物で数十万円で購入可能ですが、Freenomは「無料でドメインを取得できる」というサービスを売りにしていました。





しかし、Freenomを告発する開発者のHackermon氏は、「私は最近、Freenomのサービス全体が基本的に詐欺であり、取得したドメインのどれも所有していないことを知りました」と述べ、Freenomを利用したことがある、あるいはFreenomを今後利用する予定のある開発者に警鐘を鳴らしています。



Hackermon氏によれば、ドメインを取得してしばらくは問題なく使用できるそうですが、そのドメインへのウェブトラフィックが増えていくと、通知なしに突如ドメインの使用が停止され、速攻で売りに出されてしまうとのこと。ドメインを再度動かすには、お金を出してドメインを再び購入するしかありません。ウェブサイトの管理者は、ドメインが停止されると自分のサイトへのアクセスが制限されてしまうため、しぶしぶドメインを再購入する羽目になります。



同様の報告は、企業やサービスの口コミサイト・Trustpilotに集まっています。記事作成時点でレビュー数は93件で、5段階評価のうち、最低である「Bad」に85%の票が集まっています。



Freenom Reviews | Read Customer Service Reviews of freenom.com

https://www.trustpilot.com/review/freenom.com





レビューをみると、「ドメインが盗まれました。そしてもう手に入りません」「ウェブサイトが表示されません。ドメインレジストラとしては最悪です」「ドメインの95%に同じネームサーバーを使っているというだけで、理由もなく人を追放し、メールやチケットサポートにも返信しません」など、Freenomからドメインの使用を停止されたという報告が相次いでいます。



なお、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは、「私もFreenomで得た無料のドメインを使っていますが、既にドメインはロックアウトされ、取り戻すのも失敗しました」という報告や、「『ウェブサイトがトラフィックを獲得し始めるとドメインの使用を停止し、売りに出してしまいます。料金を支払わないとドメインを取り戻すことはできません』というビジネスモデルは、すでにYouTubeでも導入されています。最初は広告がなかったのに、人気が出ると広告を出すようになりました」という意見も投稿されています。