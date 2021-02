なぜ新型コロナワクチンは「どんな製薬会社でも作れるわけではない」のか？

アメリカやヨーロッパでは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の ワクチン接種がスタート していますが、その他の多くの国ではまだワクチンが配布されていない状況です。「ワクチンが足りないのであれば、 ファイザー や モデルナ が多数ある他の製薬会社と知識や技術を共有してワクチン生産を行えばいいのでは?」という声もありますが、実際にはこのような方法を取りたくても取れないのだと、薬化学者の デレク・ロー 氏は説明。なぜ他の製薬会社がCOVID-19のワクチンを容易に生産できないのかを解説しています。 Myths of Vaccine Manufacturing | In the Pipeline https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2021/02/02/myths-of-vaccine-manufacturing

・関連記事

オックスフォードの新型コロナワクチンの有効性は「2回投与で82.4%」という報告 - GIGAZINE



なぜ新型コロナワクチンはこれほど高速に開発できたのか? - GIGAZINE



新型コロナワクチンに関する「気にしなくていい4つの懸念事項」とは? - GIGAZINE



新型コロナウイルスワクチンを接種すると何が起こるのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルスのワクチン開発にはなぜ年単位の時間が必要なのか? - GIGAZINE

2021年02月05日 07時00分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.