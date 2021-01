「新型コロナワクチンのサプライチェーン」はどうなっているのか？

・関連記事

ファイザーの新型コロナワクチンは「物流の悪夢」との報道、その理由とは? - GIGAZINE



謎のハッカーが新型コロナワクチン輸送網をターゲットに攻撃を実施、国土安全保障省が注意喚起 - GIGAZINE



「90%超の予防効果がある新型コロナワクチン」をファイザーが開発したと発表 - GIGAZINE



開発中の新型コロナワクチンが治験で「94.5%の予防効果」を達成したとModernaが発表 - GIGAZINE



航空機や低温保存技術がなかった19世紀の人々はどうやってワクチンを世界の隅々まで運んだのか? - GIGAZINE



新型コロナワクチンの大規模接種を行う上で重要な過去の教訓とは? - GIGAZINE



新型コロナを予防する「mRNAワクチン」を実現に導いた女性科学者は大学で冷遇されていた - GIGAZINE



2021年01月21日 21時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.