新型コロナウイルスワクチンを接種すると何が起こるのか？

新型コロナウイルスワクチンは 2020年12月にアメリカ食品医薬局の使用許可を取得 し、各地で接種が始まっていますが、登場したばかりの医薬品を接種することには不安もあります。そこで、新型コロナウイルスワクチンを接種した際に起こる反応について医薬品や健康に関するニュースメディアの STAT が解説しています。 What to expect when you're injected: Vaccine side effects explained - STAT https://www.statnews.com/2020/12/22/what-to-expect-when-youre-injected-vaccine-side-effects-explained/ 一般的なワクチンは、病原性を弱めたウイルスや細菌を体内に注入し、人為的にウイルスに感染した状態を再現することで、そのウイルスに対する免疫を獲得します。これに対し、新型コロナウイルスワクチンは新型コロナウイルスそのものではなく、新型コロナウイルスの表面のタンパク質を合成する情報を持った mRNA を注入します。その後、体内では、mRNAの情報を元に新型コロナウイルスの表面と同一のタンパク質が合成され、そのタンパク質に対抗する形で抗体が作られることで、 新型コロナウイルスに対する免疫を獲得 できます。

2020年12月23日 17時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

