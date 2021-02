2021年02月01日 10時28分 メモ

ワクチン接種の遅れは「国が46億円かけて導入した管理システムが使いものにならないため」だという指摘

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種がスタートしたアメリカですが、体制不備で接種に遅れが生じていると報じられています。この理由について、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が契約を結んだワクチン投与管理システム(VAMS)が使いものにならず、50州のうち41州がVAMSを使用していないという状況が指摘されています。



「人々がバラバラの登録サイトを使うとワクチン接種の状況が混乱する」という理由で、CDCは当初から新型コロナウイルス感染症のワクチン接種には、患者・病院・企業・政府が利用できる一元化された強健なシステムが必要だと認識してきました。このためCDCは2020年の春にコンサルタント会社のデロイト トウシュ トーマツと契約を結び、4400万ドル(約46億円)を費やして一元化されたVAMSの構築を試みました。



しかし、MIT Technology Reviewによると、多くの州が「VAMSは使いものにならない」と判断し、別のシステムを利用しているとのこと。コネチカット州やヴァージニア州の診療所で働く従業員は、VAMSが無作為に予約をキャンセルしたり、ログ記録を使用できるはずのスタッフを締め出したり、登録が不確かであったりする事態を報告しています。CDCもこの状況を認識し対処にあたっており、問題のいくつかはユーザーエラーに起因しているとされています。



ユーザーエラーの発生する理由に、VAMSがChromeのみで動作しInternet Explorerでは使えないことのほか、「次へ」ボタンが見えにくいといったUI上の問題などもあります。このためテクノロジーに慣れていない高齢者以外の人にとっても使い勝手が悪く、使用している施設側がほぼ「テックサポート」状態になっているとコネチカット州小児医療センターのCourtney Rowe氏は述べました。「75歳以上の人が助けなしにVAMSにログインすることはできない」とまで述べられています。



このため、ワクチン接種がスタートして1カ月経過した時点でも、アメリカ50州のうち41州がVAMSを使用していません。多くの州ではソフトウェアの問題が解決できないとしてVAMSの使用を拒否しており、ヴァージニア州は医療システムのソフトウェアプロバイダーであるMulti-State Partnership for Preventionの「PrepMod」に切り替えることを表明しています。また、記事作成時点でVAMSを使用しているコネチカット州の公衆衛生局も代替案を模索している最中だと述べており、「英語を話さない人や視覚障害者でも利用できるシステム」の導入を検討しているとのこと。



なお、CDCは州の声を反映させるための定期的な会議を開催しており、デロイト トウシュ トーマツの広報は「フィードバックとVAMSユーザーのプライオリティに基づいてシステムの強化を続けていきます」とコメントしています。