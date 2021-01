低コストなエネルギー貯蔵手段として注目される「重力エネルギー貯蔵システム」とは？

・関連記事

水力発電よりも低コストで実現できる「コンクリートバッテリー」とは? - GIGAZINE



太陽エネルギーを数カ月にわたり貯蔵できる素材が特定される、データ保存などへの応用も可能 - GIGAZINE



太陽光発電が普及すると「電気を消費するほど報酬がもらえる」時代が来るかもしれない - GIGAZINE



「24時間稼働が可能になる太陽光発電システム」が考案される - GIGAZINE



太陽光発電と「羊の放牧」を組み合わせると維持コストが下がる - GIGAZINE

2021年01月07日 07時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.