太陽光発電にかかるコストは2030年代には化石燃料の発電所を動かすより安くなるという予測

・関連記事

「24時間稼働が可能になる太陽光発電システム」が考案される - GIGAZINE



熱を効率的に光に変換するデバイスを研究者が開発、太陽光発電の効率上昇に役立つ可能性 - GIGAZINE



太陽光エネルギーに大躍進、化石燃料と置き換え可能でコスト削減も望める新技術が発表される - GIGAZINE



太陽光発電のみで稼働する「地球に優しいウェブサーバー」はどんな構成なのか? - GIGAZINE



2020年05月18日 08時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.