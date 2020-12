「OK Google」で始まる曲名で再生数増加を狙うミュージシャンが登場

音楽業界は、CDを買って聴く時代からダウンロード購入して聴く時代を経て、サブスクリプション型サービスでいつでもどこでも聴き放題という時代に突入しています。そんなサブスクリプション型音楽配信サービスで、Google アシスタントを呼び出す時のウェイクワードである「OK Google」をタイトルに入れることで再生数の増加を狙ったアルバムが登場したと話題になっています。 Artist releases album called “Ok Google Play Music” on Spotify | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=25278187 以下が、 ハンドパン 演奏家のDrumkoon氏が発表したアルバム「OK Google Play Music」です。 Ok Google Play Music - Spotify https://open.spotify.com/album/4zkEptQvq1lVG0BSPLuLFf

・関連記事

なぜ突然YouTube上で日本の古い楽曲が人気急上昇しているのか? - GIGAZINE



新登場した「Google Nest Audio」は低音を強化&2台をペアにしステレオサウンドにもできるとのことなので実際に使ってみた - GIGAZINE



Spotifyがトップ40入りアーティスト数増加を「トップ4万3000の時代になった」と表現 - GIGAZINE



心理学者も認める「不安やストレスを軽減できる曲」トップ10 - GIGAZINE



「ヒットする曲」を87%の精度で予測する機械学習モデルが誕生 - GIGAZINE





2020年12月04日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.