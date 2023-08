2023年08月18日 12時30分 ネットサービス

「一言も話さずにホワイトノイズを流すポッドキャスト」がSpotifyで多額の利益を上げていることが報じられる



音楽ストリーミングサービスのSpotifyは世界各国のアーティストの音楽だけでなく、トーク番組やニュースといったポッドキャストの配信も行っています。そんなSpotifyで配信されているポッドキャストの中には、一言も話さずに音のみを流し続ける「ホワイトノイズ」のエピソードも含まれており、これらのホワイトノイズが広告収益により多額の収益を得ていると報じられました。



ホワイトノイズは集中力のアップや安眠などに効果があるとされて人気を集めており、Spotifyのポッドキャストにもホワイトノイズや打ち寄せる波の音、雨音といったリラックスできる音声をループさせた環境音などを流すチャンネルが多数存在しています。Spotifyではアルゴリズムによってホワイトノイズや環境音がユーザーに推奨され、ポッドキャスターが多額の広告収益を稼いでいるとのこと。



海外メディアのBloombergが閲覧した内部文書によると、ホワイトノイズなどの環境音は2023年1月の時点で1日あたり300万時間も聴かれているとのこと。ホワイトノイズをSpotifyに投稿するポッドキャスターの中には、1カ月あたり数千ドル(数十万円)を稼ぐクリエイターもいるそうで、その大多数は匿名で活動していると報じられています。





これらのホワイトノイズはユーザーの集中力やリラックス状態を妨げないよう、1つのエピソードの途中に広告を挟むことが少ないため、Spotifyにとってはそれほど収益性が高いジャンルではない模様。そのためSpotifyの内部では、ホワイトノイズをトークフィードから削除して新たなアップロードを禁じる一方で、より収益性の高いポッドキャストをユーザーにオススメするという計画も立ち上がっていたそうです。



もしこの計画を実行に移した場合、Spotifyの年間粗利益が3500万ユーロ(約55億円)も増加するという試算がありましたが、Spotifyの広報担当者によるとこの計画は実行に移されなかったとのこと。





ところが、海外掲示板のRedditには「Spotifyからホワイトノイズのエピソードが勝手に消されていた」と報告するスレッドも立っており、一部のユーザーはSpotifyがホワイトノイズを規制しているのではないかと疑っています。あるホワイトノイズのポッドキャスターは、2023年だけで2回もホワイトノイズのエピソードが表示されなくなり、多額の損害を被ったとBloombergに語りました。



これらの疑問に対してSpotifyの広報担当者は、「特定のエピソードについて話すことはできません。私たちは定期的にテストを実行し、ケースバイケースでクリエイターと連絡を取り合っています」とコメントしました。





なお、音楽ストリーミングサービスで配信されるホワイトノイズに対しては、音楽業界からも不満の声が上がっています。大手レコード会社であるワーナー・ミュージック・グループのロバート・キンクルCEOは、「エド・シーランの楽曲が屋根に降る雨音とまったく同じ価値だということはあり得ません」と述べて収益分配を見直すべきだと表明しています。



