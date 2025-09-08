2025年09月08日 11時26分 ハードウェア

Amazon Echoが使ってないのに1日数GB分も通信しているとの指摘



Amazonのスマートスピーカー「Echo」の所有者が、ほとんど使用していない状態でもEchoが過剰なデータ通信をしていると報告しました。



MicrosoftでWindowsタスクマネージャーの開発に携わった経験があるデイブ・プラマー氏は、自身が「全く使用していない」という2台のAmazon Echo Showデバイスが24時間で4GBを超えるデータ通信をしたと報告しています。



プラマー氏が共有した情報によると、Echo Showのうち1台が1日に2.67GB、もう1台は1.36GB通信した形跡があり、プラマー氏は一体何のために通信しているのか首をかしげているとのこと。



I have two Amazon Echos that I never use, but they apparently burn gigabytes a day of bandwidth doing nothing at all... pic.twitter.com/H831hDJNth — Dave W Plummer (@davepl1968) September 5, 2025



X(旧Twitter)ユーザーは「Echoが会話を聞いているんだ」という話で持ちきりですが、プラマー氏は「バグか、両デバイスがその日に大規模アップデートを実行したか、動画コンテンツのキャッシュを取得したかのいずれかでしょう。Echo Showは動画に対応しているので、映画の予告編をダウンロードしている可能性もあります。でもスパイ行為じゃない、それだけは断言できます」と冷静です。





プラマー氏の投稿へのコメントの一つでは、スマートスピーカーが「Alexa」といった起動コマンドを聞くと、周囲の音声を録音しサーバーに送信して処理するのではないかと推測されています。つまり、デバイスを呼び出していなくても、類似の音を検知すると分析・記録用の情報が送信され、データ通信量を消費する可能性があるという指摘です。



上記のような指摘が噴出しているのは、Amazonが過去にAlexaを通じて得た顧客の録音データを聞いていると報じられたことがあるためです。



Alexaが聞いた会話内容は録音されAmazonの従業員によって解析されている - GIGAZINE





なお、Amazonは「ウェイクワードを言わない限り、聞き取りは始まらない」と説明しています。



