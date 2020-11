2020年11月24日 15時00分 ゲーム

著作権で保護された音楽を流さない「配信者モード」を搭載したゲームが登場



あのキアヌ・リーヴスが出演することでも話題となった「サイバーパンク2077」には、著作権で保護された音楽を再生しない「配信者モード」が搭載されていることが明らかになりました。



ゲームの中で流れる音楽が著作権を侵害しているとして、2020年10月にTwitchは大量の配信動画を削除しました。配信動画の削除はデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づいた申し立てが大量に行われた結果であるとされており、これはアメリカレコード協会(RIAA)の規制強化によるものと推測されています。



開発元のCD PROJEKT REDはこのような事態を想定していたようで、配信中に著作権で保護された音楽が再生されないようにするための「配信者モード」をサイバーパンク2077に実装しているようです。



「配信者モード」の存在が明らかになったのは、2020年11月19日に公開された以下の公式ムービー。ムービーに登場した開発者のホリー・ベネット氏が、「コンテンツクリエイターにとって、著作権で保護された音楽が問題になることがあることを理解しています。そのため、この新しいモードでは著作権で保護された音楽を無効にすることができます。いくつかの問題を引き起こす可能性のある楽曲を別の曲に置き換え、問題を回避することができます」と、配信者モードについて説明しています。



ベネット氏によると、Xbox OneおよびPlayStation 4版のサイバーパンク2077では、配信者モードがあらかじめオンになっており、プレイヤーがゲームを配信すると著作権で保護された音楽が自動で無効化されるようになっているとのこと。当然ですが、配信者モードはゲームのオプションからオンオフの切り替えが可能です。一方で、PC版のプレイヤーはオプションから配信者モードのオンオフが可能となっており、Xbox One/PlayStation 4版とは異なり始めから配信者モードがオンになっているわけではない模様。





公式によると、配信者モードをオンにするとゲーム内で再生されなくなるのは、ラン・ザ・ジュエルズやNina Kraviz、グライムス、Rat Boyといったミュージシャンの楽曲を含む「ジャンルを超えた150の楽曲」だそうです。



サイバーパンク2077は2020年12月10日にPlayStation 4・Xbox One・Stadia・PC向けにリリースされる予定で、PlayStation 4版はAmazon.co.jpで税込7180円で予約購入が可能。また、2021年にはPlayStation 5およびXbox Series X版がリリースされる予定です。



なお、著作権で保護された音楽が再生されないようにする設定は他のゲームにも実装されており、例えばフォートナイトの場合はオーディオ設定から著作権に保護された音楽をミュートにすることができます。





・おまけ

サイバーパンク2077の開発者のひとりであるŁukasz Babiel氏によると、同作を175時間プレイしてもゲームをクリアすることはできないとのこと。海外ゲームメディアのGame InformerがBabiel氏に問い合わせたところ、同氏は「ゲームに登場するすべての要素を100%コンプリートする形でゲームをプレイしているわけではない」と語っています。



How it started How it's going pic.twitter.com/b4JL6bIVBf — Łukasz Babiel (@pjpkowski) November 21, 2020



サイバーパンク2077でゲームのクレジットが流れる冒頭シーンまでプレイするだけでも4時間かかるとのことなので、同作はかなりのボリュームであることがうかがえます。