「ゲームから一切検出されない」と評判のチート提供サービスが公式からの要求に応じて提供停止

by BagoGames オンラインマルチプレイ専用のFPSゲーム「 Destiny 2 」で、「ゲームシステムに検出されない」ことで評判のあるチートを提供するPerfectAimが、Destiny 2の開発メーカーである Bungie からの要求にしたがって、サービス提供を停止することを発表しました。 Destiny 2 cheat-seller shut down by Bungie | PC Gamer https://www.pcgamer.com/uk/destiny-2-cheat-seller-shut-down-by-bungie/ システムの監視の目をくぐり抜けるチートは年々増加しており、Destiny 2はチートプレイヤーが非常に増加しています。Bungieは2020年4月に、同年1月からチート行為が50%も増加しており、チートによるアカウントのBAN数もおよそ3倍になったことを 明らかにしています 。 PerfectAimはさまざまなオンラインゲームのチートを有償で提供しています。月額有料のサブスクリプションで、射撃を絶対に当てるようにするものや壁や地形を透かして相手プレイヤーを見ることができるようにするもの、武器の反動や射撃の拡散をなくすものなどが利用可能になり、さらにアンチチートシステムからも検出されないとのこと。

2020年10月19日 13時00分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1i_yk

