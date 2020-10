中国が輸出規制措置を強化する法律を制定、違反すると最大で事業価値の20倍の罰金

・関連記事

中国半導体製造大手のSMICへの輸出にアメリカ政府が規制、Huaweiにも大きな影響 - GIGAZINE



テスラが中国からの輸入パーツへの関税撤廃を求めてアメリカ政府を提訴 - GIGAZINE



中国政府が第14次五カ年計画で国内のチップ産業を全面支援しアメリカの規制に対抗 - GIGAZINE



アメリカによるHuaweiおよび関連企業への輸出管理がさらに強化、新たに38の関連企業をリストに追加 - GIGAZINE



iPhoneやNintendo Switchを生産するFoxconnが製造拠点を中国国外へ、「中国が世界の工場である時代は終わった」 - GIGAZINE



Appleのサプライヤーが商務省による輸出規制対象リストに追加される - GIGAZINE



「貿易が停止すればアメリカと中国の戦争が始まる」とアリババのマーCEOがトランプ大統領の政策を懸念 - GIGAZINE



2020年10月19日 12時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.