Facebookがユーザーデータをアイルランドから本国に移管するとの報道、その狙いとは？

by Esther Vargas ロイター通信が2020年12月16日に、Facebookがイギリスの全ユーザーのデータ管理を、同社の国際本部であるFacebook Irelandからアメリカ・カリフォルニア州のFacebook本社に移管すると報道しました。 Exclusive-Facebook to move UK users to California terms, avoiding EU privacy rules | Reuters https://www.reuters.com/article/britain-eu-facebook-exclusive-idUSKBN28P2HH Facebookのイギリス支部はロイター通信に対し「他企業と同様に、Facebookは イギリスのEU脱退 (ブレグジット:Brexit)への対応を余儀なくされており、これに伴いイギリスのユーザーに対する法的責任と義務をFacebook IrelandからFacebook本社に移すことが決まりました」と発表し、イギリスの全ユーザーのデータ管理をアイルランドから本社に引き揚げる方針を示しました。 ロイター通信によると、これにはイギリスがブレグジットを見越して策定した強力なプライバシー規則を回避する狙いがあるとのこと。イギリスではこれまで、 EU一般データ保護規則 (GDPR)にのっとったプライバシー保護が実施されていましたが、ブレグジットによりイギリスはGDPRの保護の対象国から外れることとなります。

・関連記事

Facebookが「ヨーロッパから撤退する可能性」を示唆、EUの個人データ転送規制を受けて - GIGAZINE



EUの新データ保護規則「GDPR」の発効でウェブサイト所有者が採るべき大きな変更とは? - GIGAZINE



EUのデータ保護規制は世界を支配する可能性がある - GIGAZINE



FacebookがEUのデータ保護規則「GDPR」を阻止するため世界中の政治家に根回ししていたことが内部文書流出によってダダ漏れに - GIGAZINE



GoogleやAmazonなどに罰金として収益の最大10%を科す「デジタル市場法」や「デジタルサービス法」をEUが提案 - GIGAZINE



EUの新規制をめぐって繰り広げられている「デジタルロビー活動」の実態とは? - GIGAZINE

2020年12月16日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.