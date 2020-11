日本の高校生が気球で成層圏まで飛ばしたカメラが8年越しの帰還、撮影された映像がノーカットで公開中

・関連記事

高校生2人が自作した気球などでレゴ人形が高度2万4000メートルへ到達したムービー&写真がネットで公開中 - GIGAZINE



気球を使ってテディベアが上空3万メートルの成層圏まで到達する - GIGAZINE



気球で上空3万メートルにカメラを飛ばして写真や映像を撮影できるキット「Kepler Space Kit」 - GIGAZINE



カメラを乗せた風船を飛ばしたら成層圏まで行ってきた - GIGAZINE



高度1万メートルを巡航中のエアバスA319型機に高高度気球がニアミスして150メートル下から撃撮 - GIGAZINE



2020年11月24日 17時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.