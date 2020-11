Googleにトルコ競争委員会が約27億円の罰金を科す、「Googleは市場の支配力を乱用した」

トルコの市場独占を取り締まる競争委員会がGoogleに対して「公正な競争ルールに違反し、広告を通じて市場での支配力を乱用した」として、1億9670万トルコリラ(26億9000万円)の罰金を科したと報じられています。 Turkish competition board hits Google with $25m fine https://www.arabnews.com/node/1763111/business-economy Turkey fines Google $26 million for abusing market position: competition board | Reuters https://www.reuters.com/article/us-turkey-google-idUSKBN27T26R Googleがトルコの競争委員会から罰金を言い渡されるのは今回が初めてのことではありません。2018年9月には、Googleは「広告で特定の業者を他の業者よりも優先した」として、 競争法 違反で9800万トルコリラ(約13億4000万円)の罰金を科されています。また、2020年始めには「『積極的な競争戦術』を展開した」という理由で、9830万トルコリラ(約13億4500万円)の罰金を科されました。 Googleがトルコの競争委員会からにらまれてしまっている背景には、トルコでのインターネットに対する厳しい規制があります。2016年にはTwitterやFacebook、YouTubeへのアクセスがまとめて遮断される事態が発生しました。 トルコでソーシャルメディアが大規模に遮断される事態が発生、当局による規制との見方も - GIGAZINE

・関連記事

Wikipediaが2年以上も閲覧不可になっていたトルコでようやく規制が解除される - GIGAZINE



Facebookが罰金や9割の通信速度制限を定めるトルコのSNS規制法に真っ向から反発 - GIGAZINE



TwitterやFacebookに政府がコンテンツの削除を強制する法律がトルコで可決、「表現の自由が失われる」と批判の声も - GIGAZINE



Twitterから大量削除された中国・ロシア・トルコのアカウントの傾向を分析した結果わかったこととは? - GIGAZINE





2020年11月16日 12時30分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.