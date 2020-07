TwitterやFacebookに政府がコンテンツの削除を強制する法律がトルコで可決、「表現の自由が失われる」と批判の声も

トルコで、政府がTwitterやFacebook、YouTubeなどの大手ソーシャルメディアに「コンテンツのブロックあるいは削除」を強制できる法案が2020年7月29日に可決されたと報じられています。この新しい法規制に対して、人権団体は「オンライン検閲が加速する」と警鐘を鳴らしています。 Turkey passes controversial bill tightening grip on social media | News | Al Jazeera https://www.aljazeera.com/news/2020/07/turkey-passes-controversial-bill-tightening-grip-social-media-200729061612677.html Turkey: Social Media Law Will Increase Censorship | Human Rights Watch https://www.hrw.org/news/2020/07/27/turkey-social-media-law-will-increase-censorship この新法は、毎日100万件以上のユニークアクセスがあるソーシャルメディアプラットフォームに対して、特定のコンテンツの削除に関する裁判所命令に準拠する義務を課すもので、従わなかった場合は罰金や広告のブロック、最大90%の帯域幅制限といった処分が下されるとのこと。また、新法はトルコのユーザーのデータはトルコ国内のサーバーに保存するべきであると定めています。 法案は与党の 公正発展党 と極右政党の 民族主義者行動党 によって提出されました。トルコでは、レジェプ・タイイップ・エルドアン大統領に対するソーシャルメディア上の批判を「侮辱」とみなす刑事訴訟が頻発しており、反対派と人権団体は「オンライン検閲が加速する」「表現の自由がさらに失われる」と危惧しています。

