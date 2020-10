Facebookは次世代プロトコル「QUIC」をどのように導入しサービスを高速化したのか？

インターネット上の通信は「 TCP/IP 」と呼ばれるプロトコル群によって長年支えられてきましたが、その中核をなすプロトコルである TCP を新しい通信規格「 QUIC 」へ置き換える流れが強まっています。TCPにはない暗号化機能や効率性を備えたQUICをサービスに導入する中で得られたノウハウについて、Facebookが自社のブログで語っています。 How Facebook is bringing QUIC to billions - Facebook Engineering https://engineering.fb.com/networking-traffic/how-facebook-is-bringing-quic-to-billions/ そもそも「QUIC」とは、 トランスポート層 のプロトコルであり最も有名な通信規格のひとつであるTCPを置き換える次世代のプロトコルを指します。QUICはもともとGoogleによって開発されましたが、2015年からはインターネットの標準化団体・ IETF による開発・標準化も進められています。 UDP を用いることで従来のネットワーク機器にも対応した柔軟性と、TCPにはない暗号化機能といった高機能性を両立しているQUICは、未来のインターネットを支える通信規格として注目されています。 Facebookでは自社サービスにQUICを導入するにあたり、独自に「 mvfst 」というソフトウェアをQUIC実装として開発し、まずは内部ネットワークに適用して実験を行うことでノウハウを積んだとのこと。内部ネットワークでの試験を経てQUICがインターネット上の通信に適用された最初の場所は、限定的かつ安全にQUICをロールアウトすることができ、十分に成熟したインフラであるFacebookアプリでの「 GraphQL による動的なAPIリクエスト」でした。

・関連記事

ウェブを支えるHTTP通信はどのように進化しているのか - GIGAZINE



ウェブサイトの高速化を目指す「HTTP/3」の現時点でのパフォーマンスは? - GIGAZINE



パケットの流れが光って見えるLANケーブルでICMPの流れが見られるムービー - GIGAZINE



自由自在にMACアドレスを変更できるフリーソフト「AnalogX AnonyMAC」 - GIGAZINE



おなじみ「ping」コマンドの生みの親が20年以上前に開発秘話を記したブログ - GIGAZINE



自分の通信が安全にインターネットを通過しているか確認できるウェブサイト「Is BGP safe yet?」をCloudflareが公開 - GIGAZINE



インターネットの心臓部を支える「BGP」をより柔軟に使うにはどうすればいいか? - GIGAZINE

2020年10月24日 15時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.