一生分の一週間を記録できる日記機能つきカレンダー「Life Calendar」を使ってみた

記事作成時点ではカレンダーの内容を保存できる機能は実装されておらず、ブラウザを閉じると内容が削除されてしまうので注意。もし内容を保存できるようになれば、誕生日を始点にして日記として使用したり、何か計画を始めた日を始点にして記録を残したりと、さまざまな使い方ができるかもしれません。 Life Calendarはオープンソースで開発されており以下のGithubのページからソースコードを無料でダウンロードすることも可能。Life Calendarをベースに自分で保存機能を実装したカレンダーを作るといった使い方もできそうです。 GitHub - ngduc/life-calendar: Life Calendar: Your Life in Weeks https://github.com/ngduc/life-calendar

「One row is one year」にチェックをいれれば、1年おきにマスが改行されます。

「人の一生を90年とした場合、人は一生を終えるのに何週間かかるのか?」という 記事 にインスピレーションを受けて作成されたというカレンダー「 Life Calendar 」は、90年分の1週間を記録できる一風変わった日記のようなウェブアプリです。無料かつアカウント登録不要で使えるので、どんなアプリなのか実際に使ってみました。 Life Calendar: Your Life in Weeks https://life-calendar-in-weeks.vercel.app/ 公式サイト にアクセスすれば、すぐにLife Calendarを使用可能。初期画面はこんな感じで、びっしりと表示されたマスは1マスあたり1週間を表しており、90年(約4696週)分のマスが用意されます。

2020年10月17日

