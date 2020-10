吉野家121年の歴史で初めて黒毛和牛肉を使った「黒毛和牛すき鍋膳」は何が違うのか？ 通常の牛すき鍋と食べ比べてみた

・関連記事

サクサク&ジューシーな鶏天に明太マヨやだしおろしをかけて食べる「どんぶり名人」の鶏天丼2種を食べてみた - GIGAZINE



やわらかジューシーなトンテキと牛めしが重なる松屋の「味噌漬けトンテキ牛めし」を食べてみた - GIGAZINE



牛が主役の吉野家「肉だく牛カレー」試食レビュー、新しくなった14種のスパイスの和風だしカレーとの相性を確かめてみた - GIGAZINE



吉野家が国会議事堂用に開発した限定「牛重」を羽田空港で食べてきた - GIGAZINE



吉野家×ライザップのダイエット飯「ライザップ牛サラダ」を食べてみた - GIGAZINE

2020年10月05日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.