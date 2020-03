吉野屋120年の歴史で初めて「牛肉を鍋焼きにした」という限定メニュー「牛の鍋焼き御膳」を食べてきた

・関連記事

吉野家が国会議事堂用に開発した限定「牛重」を羽田空港で食べてきた - GIGAZINE



吉野家×ライザップの高タンパク質&低糖質なダイエット飯「ライザップ牛サラダエビアボカド」を食べてみた - GIGAZINE



吉野家初の非常用保存食「缶飯」が登場したので食べ比べてみた - GIGAZINE



吉野家の「豚丼」がリニューアルしたのでいろんなトッピングで食べてみた - GIGAZINE



牛丼の吉野家で気軽にチョイ飲みを楽しめる「吉呑み」をしてみた - GIGAZINE

2020年03月05日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.