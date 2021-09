玉子3つと牛丼大盛と同量の牛肉でボリューミーかつお肉モリモリな吉野家の「月見牛とじ丼」を食べてみた

・関連記事

焦がしニンニクの香り漂う豚骨スープが麺に絡む明星「チャルメラどんぶり 熊本マー油とんこつ」を食べてみた - GIGAZINE



半熟卵とチーズがとろ~りなケンタッキーの期間限定「とろ~り月見チーズチキンフィレサンド」「とろ~り月見チーズ和風チキンカツサンド」試食レビュー - GIGAZINE



どんな料理もニンニクマシマシにできる悪魔の調味料「にんにく背脂」を使いまくってみた - GIGAZINE



ヒリヒリした辛さとニンニクのパンチが食欲をそそりまくる「明星 チャルメラ もやしが超絶うまい 辛まぜそば 辛旨ニンニク味」試食レビュー - GIGAZINE



酸味ある辛さに箸が止まらない「カップヌードル 辛麺」を食べてみた - GIGAZINE



2021年09月03日 12時21分00秒 in 試食, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.