第一次世界大戦時に徴兵を拒否した「良心的兵役拒否者」はどのような体験をしたのか？

イギリスでは第一次世界対戦時に徴兵制が導入されましたが、全ての人々が兵役についたわけではなく、中には自身の信念に従って兵役を拒否する「 良心的兵役拒否 」を申請した人々もいました。結果として当局に逮捕されて刑務所に入れられる人も少なかった良心的兵役拒否について、その実態や経験者の証言などを 帝国戦争博物館(IMW) がまとめています。 Conscientious Objectors In Their Own Words | Imperial War Museums https://www.iwm.org.uk/history/conscientious-objectors-in-their-own-words ◆良心的兵役拒否を行った人数は? 第一次世界大戦以前のイギリスには強制的な兵役がありませんでしたが、第一次世界対戦が勃発した後の1914年と1915年に十分な兵役志願者が集められなかったことを受け、1916年から徴兵制が実施されました。当初の徴兵制では18歳~41歳の全ての独身男性に兵役が義務づけられましたが、「戦争に必要な仕事をしている人」「家族を養う唯一の人」「医学的に不適当な人」などは兵役を免除されました。そして、「兵役を良心によって拒否する人」も、兵役を免除する対象となっていたとのこと。 やがて兵役の制限が緩和され、既婚男性も徴兵の対象になったり年齢の上限が50歳に引き上げられたりしましたが、良心的兵役拒否者の数は増え続け、第一次世界大戦中に良心によって兵役を拒否したイギリス人は1万6000人に達したそうです。合計で600万人が徴兵されたことを考えると、この割合は少なく見えるかもしれませんが、実際に戦争に反対する考えを持っていた人はより多いとみられています。

・関連記事

100年前に録音された銃声から第一次世界大戦終結の瞬間を「1分間の音」で再現するとこんな感じ - GIGAZINE



第一次世界大戦終結100周年を記念し、シューティングゲームの中で2分間誰も銃を撃たない時間が発生 - GIGAZINE



第三次世界大戦が起きたときに一番安全な場所が「スイス」になるのはなぜか? - GIGAZINE



現代の戦場で最も効果的な兵器は「コンクリート」 - GIGAZINE



第二次世界大戦末期に日本が原爆開発を行っていたことを示す新たな証拠が見つかる - GIGAZINE



核兵器製造を目指した「マンハッタン計画」のコスト内訳を調べてわかったこととは? - GIGAZINE



2020年09月08日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.