2020年7月30日のヘッドラインニュース

PlayStation4パッケージ版『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE GAME OF THE YEAR EDITION』を10月29日(木)に発売いたします。去年発売した通常版より、少しお求めやすい価格となっています。本作をまだプレイされていない方は、よろしければこの機会にぜひ遊んでみてください。 https://t.co/7kQVA8mW7K pic.twitter.com/qIciDmlprG

・1つ前のヘッドライン

2020年7月29日のヘッドラインニュース - GIGAZINE



2020年07月30日 18時15分00秒 in ヘッドライン, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.