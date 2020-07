Microsoftがリモートワーク導入後の変化を分析した結果判明したこととは？

・関連記事

新型コロナウイルスは働き方や学び方を永久に変えてしまったというMicrosoftの見解、「もう元には戻れない」 - GIGAZINE



GoogleやMicrosoftが新型コロナウイルスの感染拡大を受け企業向けにリモートワーク用の会議ツールを無償提供 - GIGAZINE



Amazonが新型コロナ対策に伴う在宅勤務期間を延長することを公表 - GIGAZINE



無料でリモートワークに最適なバーチャルオフィスを利用可能&かわいいアバターも自作できる「Pragli」レビュー - GIGAZINE



リモートワークではオフィスで勤務する時と違い「リアルタイムのコミュニケーションを放棄するべき」との指摘 - GIGAZINE



22年間にわたってリモートワークを実践する企業の従業員が「自宅で仕事する時に気をつけるべきこと」をアドバイス - GIGAZINE



ZoomやMicrosoft Teamsなどビデオ会議ツールの安全性をまとめたレポートをNSAが発表 - GIGAZINE

2020年07月20日 17時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.