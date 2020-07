Cloudflareでネットワークの50％がダウンする大規模障害、DiscordやFeedlyなどの大型サイトに影響

太平洋時間7月17日の午後、ルーターの設定ミスによりCloudflareのネットワークの50%が停止する大規模な障害が発生しました。この障害により、DiscordやFeedlyといった大型サイトが一時利用不可能になったと報じられています。



Cloudflareは自身のデータセンター間を接続するために、専用線による単一のバックボーンを構築しています。専用線を敷設することで、インターネットを通過せずデータセンター間を接続することができるので、高速で信頼性の高い通信を実現することができると説明されています。





今回障害が発生したのはこのバックボーンにおける通信です。最初に異常が検知されたのは太平洋時間の7月17日20時25分で、ニューアークとシカゴのデータセンター間を接続する回線に問題が発生し、アトランタとワシントンD.Cのデータセンター間でバックボーンの混雑が発生したとのこと。この問題を解決するため、21時12分にアトランタのデータセンターでルーターの設定変更が行われましたが、その変更により27分間ネットワークがダウン。21時39分にアトランタのルーターをバックボーンから除外することでサービスは復旧したものの、21時47分から22時10分にかけてログやメトリクスを収集するデータセンターで混雑が発生。ネットワークが完全に復旧したのは22時10分でした。



ネットワークがダウンした27分の間、DiscordやFeedlyなどの一部サイトは利用不可能に。DiscordのTwitterアカウントは「インターネット上流における障害により、Discordの接続に問題が発生しています」と投稿しています。



