2021年03月23日 13時00分 メモ

Microsoftが本社の封鎖を解除すると発表、リモートとオフィス勤務を選べる「ハイブリッドワークプレイス」も導入



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、2020年3月からリモートワーク制度を導入していたMicrosoftが2021年3月22日に、「3月29日から本社の封鎖を解除する」と発表しました。また、Microsoftは本社再開に向けて、リモートワークを常態化させつつオフィスでの勤務形態と組み合わせる「ハイブリッドワークプレイス」を導入する考えを示しました。



The philosophy and practice of our hybrid workplace - The Official Microsoft Blog

https://blogs.microsoft.com/blog/2021/03/22/the-philosophy-and-practice-of-our-hybrid-workplace/



The Next Great Disruption Is Hybrid Work—Are We Ready?

https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work



Microsoftで企業戦略責任者を務めるKurt DelBene氏は3月22日に公式ブログを更新し、「昨年3月、私は世界中の従業員にメールを送り、現場での作業が必要な場合を除く全社員の勤務形態を、義務的な在宅勤務に切り替える方針を示しました。ほとんどのMicrosoft社員がリモートで仕事をするようになってから1年以上が経過した2021年3月現在、世界21カ国にあるMicrosoftの職場に従業員が戻ってきており、これは全従業員の約20%に相当します。そこで、Microsoftは3月29日に、Microsoftはワシントン州レドモンドにある本社及び近隣のキャンパスでも職場で勤務するシフトを開始します」と述べました。





DelBene氏はまた、職場に戻ることを選択した従業員に追加での支援を提供するのと同時に、リモートでの仕事を希望する従業員へのサポートも実施する「ハイブリッドワークプレイス」を打ち出しました。これにより、従業員は職場に出勤するか在宅勤務を続けるかを自由に選択することが可能とされています。



Microsoftのハイブリッドワークプレイスは、「COVID-19の影響が複雑すぎて特定のタイムラインに沿った計画作りができなかった」という反省を踏まえて、時期ではなくパンデミックの状況ごとに区切った計画に沿って実施されます。



計画は具体的に、ステージ1の「閉鎖」、ステージ2の「義務的な自宅勤務」、ステージ3の「自宅勤務を強く推奨する」、ステージ4の「ソフト・オープン」、ステージ5の「制限付きでのオープン」、ステージ6の「オープン」の6段階に分かれています。DelBene氏によると、ステージ1~5はリモートで働く事が推奨された状態で、ステージ6はCOVID-19が季節性インフルエンザのような扱いになった状態を指すとのこと。従って、3月29日に予定されている本社の再開は、まだステージ4の段階にとどまるものとされています。





Microsoftはまた、2020年における働き方の動向をまとめた「2021年版Work Trend Index」も公開しました。その中でMicrosoftは、1年間の在宅勤務を実施した結果から得られた洞察を以下のようにまとめました。



◆ハイブリッドワークは避けられない

上級職の66%、従業員の73%がハイブリッドワークや柔軟なリモートワーク制度の継続を望んでいるとのこと。その一方で、従業員の67%は「パンデミックが収束した後には対面での仕事を増やしたい」と考えていることも分かりました。





◆リモートワークツールの普及が加速した

Microsoft Teamsの利用者は148%増、2021年2月に発信された電子メールの数は前年同月から406億通増加、平均的なMicrosoft Teams利用者が1週間に発するチャットの発言数は45%増加、Officeドキュメントを使って仕事をする人は66%増加と、多くの在宅勤務ツールの利用が増加しました。





◆若い世代が特に深刻な状況にある

以下は、左からベビーブーマー世代、X世代、ミレニアル世代、Z世代の労働者が「新しいアイデアを議題にする(緑色)」「会議で発言する(オレンジ色)」「仕事にワクワクする(青色)」ことに「苦労している」と答えた割合です。いずれも若い世代ほど「苦労している」と答える人の割合が高いという結果になりました。





Microsoftは、1年間のリモートワークの教訓について「私たちはもはや、従来のように空間や時間に縛られながら一緒に仕事をすることはありません。その代わり、私たちは長年の固定観念を捨てて、柔軟性のある働き方にシフトしていくでしょう」と述べました。