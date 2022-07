Microsoftが発見したパンデミック後の働き方の「新たな指標」とは？

パンデミックを契機に多くの企業がリモートワークや職場と自宅のハイブリッドで仕事をするようになっており、Microsoftは「 新型コロナウイルスは働き方や学び方を永久に変えてしまった 」としています。Microsoftは2022年6月24日に発表した新たなレポートの中で、パンデミック後における職場の運営の成功を測定する新しい指標として「employee thriving(従業員スライヴィング)」を提唱しました。 Why Microsoft Measures Employee Thriving, Not Engagement https://hbr.org/2022/06/why-microsoft-measures-employee-thriving-not-engagement Microsoftはこれまで、「 Employee Engagement(従業員エンゲージメント) 」という指標を重視してきたとのこと。「婚約」や「歯車のかみ合い」という意味を持つエンゲージメントという言葉が使われている通り、従業員エンゲージメントとは従業員が会社に対してどのくらい強い愛着や結びつきを感じているかを表しており、従業員のモチベーションや生産性を推し量る上で欠かせない概念だとされています。

2022年07月11日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

