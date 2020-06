トランプ大統領陣営がSnapchatを名指しで「2020年の大統領選挙を不正操作しようとしている」と糾弾

一方で、トランプ大統領陣営からは、2020年の大統領選挙キャンペーンマネージャーであるブラッド・パースカール氏の名前で、「Snapchatはジョー・バイデン氏を宣伝してトランプ大統領を抑え込むために資金を違法に使用し、2020年の大統領選挙を不正操作しようとしています」「Snapchatは多くのユーザーが大統領のコンテンツを見ていることが気に入らず、積極的に有権者弾圧を行っています。Snapchatは保守派の人の意見は聞きたくないし、投票もして欲しくないのです。Snapchatは保守派を『ろくでもないもの』と見なしていて、プラットフォーム上に存在して欲しくないのです」と、名指しで厳しく非難するコメントが発表されています。 Trump campaign statement on Snapchat | Donald J. Trump for President https://www.donaldjtrump.com/media/trump-campaign-statement-on-snapchat/

Snapchatでは決定に先立ち、エヴァン・シュピーゲルCEOが「人種差別的な暴力をあおり立てる人々とつながったアカウントをアメリカ国内で宣伝することは、プラットフォーム上でもそうではなくても、できない」という見方を従業員に対して示しました。 We Stand Together - Press https://press.snap.com/we-stand-together Snapchatによるトランプ大統領の公式アカウントのプロモーション停止はこの考え方に沿うもので、Snapchatの親会社であるSnapは「人種差別的な暴力や不公平を扇動するような声を、Discoverタブに取り上げることで増幅させるつもりはありません」「人種差別的な暴力や不公平は我々の社会には居場所のないものであり、我々はアメリカの平和・愛・平等・正義を求めるすべての人たちとともにあります」とコメントしたとのこと。

投稿内容が一定期間で消滅する「消える系SNS」として人気を博するSnapchatが、トランプ大統領公式アカウントのプロモーションをやめることを発表しました。アカウントそのものは削除されたり凍結されたりはしておらず、話題のアカウントを取り上げる「Discover」タブに表示しないことを表明したものですが、トランプ大統領の陣営はSnapchatを「バイデン候補の宣伝をするために資金を使い、2020年の大統領選挙を不正操作しようとしている」と糾弾しています。 Snapchat to stop promoting President Trump's account in Discover https://www.usatoday.com/story/tech/2020/06/03/snapchat-stop-promoting-president-trumps-account-discover/3135277001/

2020年06月04日 11時55分00秒 in メモ, モバイル, ソフトウェア, Posted by logc_nt

