2022年02月22日 10時22分 ソフトウェア

トランプ元大統領のSNSアプリ「Truth Social」が無料アプリ1位でデビュー、しかしサインアップ時にエラー発生&順番待ちリストに登録されるトラブル



現地時間の2022年2月21日夜、ドナルド・トランプ元アメリカ大統領が立ち上げたSNS「Truth Social」が一般に公開されました。しかし想定以上のユーザーが集まったために、多くのユーザーが「登録の順番待ち」となっていることが伝えられています。



Trump's Truth Social tops downloads on Apple App Store; many waitlisted | Reuters

https://www.reuters.com/technology/trumps-truth-social-app-launches-apple-app-store-2022-02-21/



The Launch of Donald Trump’s Twitter Clone ‘Truth Social’ Is a Complete Mess

https://www.vice.com/en/article/z3nw9e/donald-trump-truth-social-launch



Trump’s new social media app launches on iOS - The Verge

https://www.theverge.com/2022/2/21/22944179/truth-social-launch-ios-donald-trump-twitter-platform



FacebookやTwitterなどの大手SNSから追放処分を受けたトランプ氏が立ち上げたTruth Socialは、「政治的差別のないソーシャルメディアプラットフォーム」と宣伝され、主にトランプ氏の支持者らから注目を浴びていました。2022年2月18日にはおよそ500人のテスターを対象に先行ベータテストが行われ、間もなくの登場が期待されていました。



「魅力的で検閲のない体験」がウリのトランプ元大統領の新しいソーシャルメディアアプリ「Truth Social」が先行ベータテスト開始 - GIGAZINE





記事作成時点でアメリカ国内限定、App Store限定で正式リリースとなったTruth Socialですが、多くのユーザーがアカウントを作成しようとする際に「問題が発生しました」というエラーメッセージが表示されると報告しています。あるユーザーは「多くの需要のため、あなたを順番待ちリストに追加しました」と表示され、リストの番号が「155980」であると表示されたと報告しました。このことから、少なくとも15万人近くが登録を待っている状態だと見られています。



I’m waiting for access but I’m not mad…we have overwhelmed the system guys!!! #Truthsocial PeggyJo1975 pic.twitter.com/uGv9bk5kZe — PeggyJo (@PeggyJoPat1975)



登録が完了したというユーザーからは、ウェルカムメッセージとして「『Truth』や『Re-Truth』、写真やニュース記事や動画で、あなた独自の意見を共有してください」と表示されたと報告しています。以下はTruth Socialの画面と思しきスクリーンショットで、トランプ元大統領の投稿に「ReTruths」と「Likes」というボタンがついています。



Truth Social! Let's have it!! pic.twitter.com/pExhawX3ow — TA ???? (@Tope_soft)



Truth Social運営元のTrump Media&Technology Group(TMTG)は「3月末までに、少なくともアメリカ国内で完全に機能するようになる」と伝えています。また、同社は特別買収目的会社のDigital World Acquisition Corpと合併し、ニューヨーク証券取引所に上場する計画を発表しています。