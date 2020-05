「密」な建物や部屋を自動で検知して入場を制限してくれるクラウドサービスが登場

屋内にいる人の密度を測定するためのセンサーやソフトウェアを開発する Density が、建物や部屋の中が「密」かどうかを自動で検知し、入場制限の表示や社会的距離の達成度を可視化できるクラウドサービス「Safe」を発表しました。新型コロナウイルス感染症対策のため、人と人との距離が近い「密」の状態を避ける必要性が世界中で叫ばれている中で、感染者との濃厚接触を予防できる可能性を秘めています。 Safe by Density - Density https://www.density.io/safe Introducing: Safe by Density - Density https://www.density.io/blog/safe-by-density/ Densityは、もともとプライバシーを確保しながら屋内にいる人数をカウントできるサービス「 Density 」を開発するアメリカの企業。建物や部屋の出入口にDenisityのセンサーを設置することで、中にいる人数をカウントする仕組みです。

2020年05月15日 21時00分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1n_yi

