2020年05月15日 20時00分 生き物

なぜ「アリのふりをするFacebookグループ」が突如として人気爆発して180万人以上のメンバーを得たのか?



アイスクリームやキャンディの写真付きの投稿に対し、メンバーが「むしゃむしゃ」「ずるずる」「女王様のもとに運べ」といったコメントをするだけという一種の「なりきり」コミュニティであるFacebookグループが、突如として登録者数が180万人になるという人気を博しています。



1.7 Million People Are Currently Role-Playing As Ants On Facebook

https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/pretending-to-be-ants-facebook-group



The ant role-play Facebook group with 1.8 million members, explained by a biologist.

https://slate.com/culture/2020/05/facebook-ants-roleplay-coronavirus-biologist-interview.html



A million people are pretending to be ants on Facebook — and it could be therapeutic

https://www.nbcnews.com/tech/social-media/million-people-are-pretending-be-ants-facebook-it-could-be-n1204701



Facebookで人気が急増しているのが「コロニーにいるアリのフリをするグループ」。このFacebookグループは2019年6月に作成されましたが、2020年3月になって世界各国で行動制限やロックダウンが行われてからというものの、メンバーが急増し、3月時点で10万人だったメンバーは5月15日時点で180万人となっています。



A group where we all pretend to be ants in an ant colony

https://www.facebook.com/groups/1416375691836223/





このグループの活動はというと、タイムラインに投稿された写真に対してメンバーがアリのフリをしてコメントしていく……というだけのもの。例えば以下では「アリたちよ、アイスクリームを見つけたぞ。私とともにアイスを食べて女王様のもとにも運ぶのだ」というキャプション付きでアイスクリームの写真が投稿され、メンバーが「NOM」(むしゃむしゃ)、「SLURP」(ずるずる)、「LIFT.TO.THE.QUEEN.」(女王様のもとに運べ)とコメントしています。





海外ニュースメディアのBuzzFeed Newsによると、グループにはいくつかの厳格なルールがあり、「『The Queen』という単語の最初の文字は大文字にすること」、そして「砂糖の代わりにドラッグの写真を使った投稿や、おしっこ、グロテスクなトイレの写真は認められません。私たちのグループは全年齢向けであり、投稿を行うときはよく考えること」と定められています。ルールを破った投稿はコロニーの他のメンバーから非難され、投稿は削除されるそうです。



またグループのガイドラインの8つ目は「人間の政治を持ち込まないこと。私たちはただ楽しむためだけに存在します。人間の政治や宗教はグループの中に持ち込まないように。現時点で私たちは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するコメントを削除しています」となっているとのこと。なお、BuzzFeed Newsはコミュニティのメンバーにコメントを求めて連絡を取ったそうですが、「インタビューはありません。女王様のためにだけ働いてください」と返信があったと伝えています。





グループの人気は、上記のように、現在進行形で起こっている社会不安を排除したロールプレイだからという点が大きいと考えられています。Facebookにはユーザーが「1つのマンションに取り憑く幽霊」や「同じ会社で働く従業員」の役割を演じるロールプレイグループがいくつか存在し、多くは2019年頃に作成されたそうですが、2020年3月以降、他のグループもユーザーが急増しています。



実際に「コロニーにいるアリのフリをするグループ」に参加しているカリフォルニア大学サンフランシスコ校の生物学者であるアリソン・コーエン氏は、「私たちは今、悪いニュースで疲れ切っています。インターネットやSNSは操作しやすいものです。多くの人、特に若い人はアジェンダやマーケティングキャンペーン、そしてその背後にある政治的なものに慣れきっています。そのような毒性や争いになれているからこそ、このグループのシンプルさと純粋さが素晴らしいものに思えるのです」と語っています。