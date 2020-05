新型コロナウイルス接触追跡アプリのテスト運用が開始される

・関連記事

AppleとGoogleが技術提供した新型コロナウイルス感染追跡アプリ「COVIDSafe」が公開、どのようなシステムなのか? - GIGAZINE



AppleとGoogleによる「新型コロナウイルス追跡システム」がOSにどんな風に組み込まれるかわかるスクリーンショットが公開 - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染者を追跡するために世界ではどのようなテクノロジーが用いられているのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染症追跡アプリが位置情報などを送信しているという調査結果 - GIGAZINE



AppleとGoogleの「新型コロナウイルス追跡システム」を実装したアプリでは位置情報の追跡を禁止 - GIGAZINE



自宅隔離を拒否した新型コロナウイルス患者に「足首に追跡装置を着用するように」との裁判所命令が下る - GIGAZINE

2020年05月27日 15時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.