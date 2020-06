イタリア政府が作った新型コロナウイルスの感染追跡アプリ「Immuni」の全ソースコードがGitHubにて公開中、詳細な解説ドキュメント付き

・関連記事

AppleとGoogleが「新型コロナウイルス追跡システム」をiOSとAndroidに組み込む - GIGAZINE



AppleとGoogleが共同発表した「新型コロナウイルス追跡システム」に対して浮かぶセキュリティおよびプライバシーに関する疑問への回答 - GIGAZINE



AppleとGoogleが技術提供した新型コロナウイルス感染追跡アプリ「COVIDSafe」が公開、どのようなシステムなのか? - GIGAZINE



AppleとGoogleによる「新型コロナウイルス追跡システム」がOSにどんな風に組み込まれるかわかるスクリーンショットが公開 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの接触追跡アプリに100万人のデータが流出リスクにさらされる欠陥があったと判明 - GIGAZINE

2020年06月03日 17時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.