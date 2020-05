抹茶好き大感涙のハーゲンダッツ「抹茶アンサンブル」試食レビュー、ウエハース・コーティング・アイス・クッキー全てが抹茶

・関連記事

ハーゲンダッツのとろけるキャラメルソースに塩味を加えて後引く味わいな「キャラメルホリック」試食レビュー - GIGAZINE



宇治抹茶&濃厚クリーム入りの「どらもっち(お抹茶×ホイップ)」など3種の抹茶スイーツがローソンから登場、どれが一番抹茶を堪能できるか食べ比べてみた - GIGAZINE



じゅわっと甘酸っぱいキウイ果汁と種のつぶ感で果実度高めな「パピコ つぶつぶキウイ」試食レビュー - GIGAZINE



ぷるぷる食感のくずもち風ゼリー&濃厚なチョコガナッシュがあんこを包み込む「プルショアン -ぷるもちショコラ&あんこ-」を食べてみた - GIGAZINE



女子大生が考えた「幸せと癒やし」のスイーツ「しあわせパフェ~白玉4つぶ~」「紅茶のパフェ~ロイヤルレディ~」を食べてみた - GIGAZINE



2020年05月13日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.