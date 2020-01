ハーゲンダッツの「キャラメルフレーバーの決定版」と銘打たれた濃厚キャラメルのクリスピーサンド「ザ・キャラメル」など新商品2種類を食べてみた

・関連記事

甘酸っぱい真っ赤なソースでパフェをイメージしたハーゲンダッツ「苺とブラウニーのパフェ」など新商品2種類を食べてみた - GIGAZINE



ハーゲンダッツから年一度の至福アイス「スペシャリテ ノワゼットショコラ」が登場、ヘーゼルナッツとチョコの4層構造を味わってみた - GIGAZINE



牛乳のタンパク質構造を再現した植物由来の人工アイスクリームが登場、「本物そっくりの味わい」と話題に - GIGAZINE



日本最後のハーゲンダッツのリアル店舗が本日閉店、長蛇の列が店外まで伸びまくり - GIGAZINE



「日本のアイスは溶けない」と海外でも話題の「金座和アイス」は本当に溶けないのか?実際に常温放置して確かめてみた - GIGAZINE

2020年01月30日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.