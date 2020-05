もはや現実とゲームの区別が付かないほど超美麗なMicrosoft Flight Simulatorのスクリーンショットまとめ

Xbox OneおよびWindows 10向けに2020年内リリース予定のフライトシミュレーション「 Microsoft Flight Simulator (MSFS)」アルファ版のスクリーンショットが公開されています。公開されたスクリーンショットと現実の風景写真を比較すると、どちらがゲームでどちらが現実なのかがわからないほど、MSFSのグラフィックがリアルで美麗なものであることがよくわかります。 May 7th, 2020 Development Update - Microsoft Flight Simulator https://www.flightsimulator.com/may-7th-2020-development-update/ MS Flight Simulator 2020 vs Real life - Album on Imgur https://imgur.com/a/hdWw4ds 以下の画像はすべて、上がMSFSのスクリーンショットで、下が現実の風景写真。見比べてみると判別はどれも非常に難しく、地形や建物だけではなく、光の散乱や水面の反射も緻密に再現されています。 スイス・ ルツェルン湖

2020年05月11日 14時00分00秒 in 乗り物, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

