「完璧なお昼寝時間は36分」だという主張の理由とは？

昼寝は注意力や生産力を 上げるといわれていますが 、実際のところ、どのくらいの昼寝が最適であるかという科学的合意はまだ取れていない状態です。そんな中、ブログ「 48dots 」のライターは「36分」という昼寝時間を提案しており、なぜ36分の昼寝が最適なのかを説明するとともに、「36分という結論に至ったプロセスは昼寝だけでなく、人生にも適用できる」として意見をつづっています。 The perfect nap is 36 minutes long | 48dots http://48dots.com/time+management/2020/05/10/the-perfect-nap-is-36-minutes.html 昼寝は注意力を高めるだけでなく、反応時間や論理的な推論、記憶力、感情制御といったさまざまなパフォーマンスを改善するといわれており、「人は昼寝をすべき」という意見は科学界からも 多く聞かれます 。昼寝は基本的に「いつ行うか」「どのくらい行うか」という要素から成り立っており、タイミングや量を間違えると、夜に眠れなくなり、睡眠サイクルを乱してしまうという側面も。最適な昼寝の量について研究者の合意は取れておらず、「最高の昼寝は10分」と するもの や、「35分」だ とする説 、「20分以上の昼寝はやめるべき」とする 見解 など、意見が分かれます。 そんな中、48dotsのライターは「科学や研究、脳スキャンなどに基づいていませんが」と前置きしつつ、自分で行った実験から「36分」という数字を出しています。この理由はまず、36分という「長すぎず、短すぎない」時間は、時間に余裕がある時でもない時でも確保しやすいということ。また、「10分」など短すぎる設定時間では「早く寝ないと」と気持ちがあせり、逆に寝られない事態になることが考えられますが、36分であればすぐに眠りに落ちる必要がないので、本のページをめくりつつまどろむ余裕があります。さらに、意識が完全になくなる前に起床のタイミングがやってくるため、アラームに無理やり起こされる前に、鳥のさえずりや風のざわめきなどでゆっくり起床することになるとライターは指摘しており、「目覚めの良さ」も36分という時間の根拠となっているようです。

2020年05月11日 15時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

