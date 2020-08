「リアルさに欠ける」Microsoft Flight Simulatorをより精巧なものにするGoogleマップベースのMODが有志により誕生

Microsoft Flight SimulatorはWindows PC向けのフライトシミュレーターで、衛星画像と「Bing Maps」のデータに基づき地球全体を忠実に再現した空間を飛行機で自由に飛び回ることができます。しかし、このBing Mapsのデータがリアルさに欠けていたりバグがあったりすることから、有志の手によってデータをGoogle マップのものに差し替えるMODが数多く登場しています。



現実世界を忠実に再現した環境が売りのMicrosoft Flight SimulatorですがBing Mapsのデータにやや難ありということで、さまざまなバグが複数のユーザーから報告されています。例えば以下のツイートでは、Microsoft Flight Simulatorでフライト中、オーストラリアのメルボルンに実在しない超高層ビルが出現したことが報告されていました。



In Microsoft Flight Simulator a bizarrely eldritch, impossibly narrow skyscraper pierces the skies of Melbourne's North like a suburban Australian version of Half-Life 2's Citadel, and I am -all for it- pic.twitter.com/6AH4xgIAWg