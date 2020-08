2020年8月31日のヘッドラインニュース

ステーキ&ハンバーグレストランチェーンのビッグボーイ・ヴィクトリアステーションで、2020年9月4日(金)から劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」とのコラボキャンペーンが始まります。キャンペーンでは対象商品を1品注文するごとにオリジナルクリアファイルがランダムで1枚もらえるほか、1回の飲食で税込1500円以上注文したレシートの情報をキャンペーンサイトから入力すると描き下ろしBigタペストリーの抽選に応募できます。



限定コラボメニュー、「凛と桜 姉妹の絆ハンバーグ」(税別980円)





「間桐 桜 -マキリの杯- 黒い影のパスタ」(税別880円)





「イリヤスフィール 天の衣パフェ」(税別780円)



©TYPE-MOON・ufotable・FSNPC



◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)





【虫注意】セミの抜け殻の中にある白いヒモみたいなやつって何なの?→生物にとって重要なあの器官だった「どうやって脱ぐん…?」 - Togetter







◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

東急不動産、利益率0%台の「東急ハンズ」に改革圧力 :日本経済新聞



モリカケ、桜…「疑惑にふたして逃げるのか」「うやむやのまま」追及の関係者憤り - 毎日新聞



首相の辞意表明「遅きに失した」 医療従事者ら冷ややか | 共同通信



刃渡り18.5センチの包丁持った15歳逮捕 福岡の商業施設で女性刺され死亡 - 毎日新聞



キング牧師演説から57年 人種差別撲滅求め米で大規模集会 | 米黒人男性死亡 | NHKニュース



安倍政権の「大きな罪」 野党が批判する「ご飯論法」、閣僚まで広がる - 毎日新聞



CNN.co.jp : 行方不明の子ども39人を発見 米ジョージア州



安倍政権の「権力の私物化」ではなかったのか 重用と左遷、官僚は忖度 - 毎日新聞



福岡 女性殺害 逮捕の少年 6歳女児も刃物で襲う | NHKニュース



次期衆院選「自民へ投票」48% | 共同通信



次期首相 石破氏28% 河野氏15% 菅氏11% 岸田氏は6% :日本経済新聞







◆ライフスタイル(人生・生活・健康)

西側の窓、隠蔽配管はやめろ...ヤバい建築士と爺さんが”美しさだけに特化”して建てたお家に住んでいる方が伝える教訓が壮絶 - Togetter



中学1年生の娘が生活に支障をきたすレベルで一重に悩んでいたので二重整形を受けさせた - Togetter







乳母はバブみというより臓器売買 - 本しゃぶり



日本の人たちがロシアの『猫デザインの乳製品』に大興奮していることが地元の人々に伝わる「酪農王国だよね」 - Togetter



昭和は虐待レベルのことが普通で理不尽や不条理に対して学校の窓ガラスを割るしかなかった「尾崎豊の歌詞が刺さらないのは幸せなこと」 - Togetter







弁護士「小児性愛が犯罪に繋がると言うのなら、一般的な性欲も全く同様に犯罪に繋がると言うべきことになる。」 - Togetter



なぜ、日本のがん死亡者数はどんどん増えているのか?(大須賀覚) - 個人 - Yahoo!ニュース







◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)

ブラウザからTCP, UDPソケットを操作するRaw Sockets API - ASnoKaze blog



Markdown で技術書が書ける|abechanta|note



畳み込みよ、さようなら。新たな時代の画像認識モデル「SAN」解説! - Qiita



SNSひぼう中傷 投稿者の電話番号開示請求を可能に 総務省 | IT・ネット | NHKニュース







SESが技術者の経歴を偽装する悪習は20年以上前から横行していた?『嘘つき人材』と『正しい人材』を見極める方法とは - Togetter



BERTを利用した日本語文書要約をやってみた - Retrieva TECH BLOG



どうしてFANZAとDLSiteで同じ作品なのにこんなに売れ筋が違うのか?「実際に作品を出している人」から見たDLSiteとFANZAの違い - Togetter



「実用的でないPythonプログラミング」がよかった - Stimulator



Webサービスの障害対応のときの思考過程 - ぱいぱいにっき



noteのIPアドレス流出騒動で流出したIPが本当は何なのかよく分からない件|sheva|note



「マンガが快適に読める」を数値化し、SLOをマンガビューワに導入するまで - Hatena Developer Blog







◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)



HAPPY 13TH BIRTHDAY MIKU! IT'S TIME FOR YOUR TEENAGER PHOTOSHOOT stay strong queen. I love ya lots #初音ミク誕生祭2020 #初音ミク誕生祭 pic.twitter.com/foQzYEUDja

my annual miku drawing coincided with her birthday this year! happy miku day! #初音ミク誕生祭2020 #初音ミク誕生祭 pic.twitter.com/cML33XSyIr